Почему «ожил» ледяной карлик за Плутоном

Японские астрономы выяснили, что крошечный ледяной мир за Плутоном скрывает тонкую, разреженную атмосферу, которая могла возникнуть в результате извержений вулканов или столкновения с кометой. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Эта так называемая малая планета - официально известная как (612533) 2002 XV93 - относится к объектам типа «плутино»: она совершает два оборота вокруг Солнца за то же время, за которое Нептун совершает три. На момент исследования объект находился на расстоянии более 5,4 миллиарда километров от Земли - это даже дальше, чем Плутон, единственный до этого момента объект в поясе Койпера с зафиксированной атмосферой.

Руководитель исследования Ко Аримацу рассказал, что этот «мини-Плутон» диаметром всего около 480 километров считается самым маленьким объектом в Солнечной системе с полноценной атмосферой, удерживаемой гравитацией. Открытие, которое нуждается в независимом подтверждении, позволяет по-новому взглянуть на самые далекие и холодные объекты Солнечной системы в поясе Койпера.

«Это меняет наше представление о малых мирах Солнечной системы, и не только за пределами Нептуна», - отметил Аримацу.

Ученый добавил, что обнаружение атмосферы у столь малого объекта стало «подлинным сюрпризом» и бросило вызов традиционному мнению, что атмосферы могут быть только у больших планет, карликовых планет и некоторых крупных спутников.

В 2024 году исследователи использовали три телескопа в Японии, чтобы наблюдать за объектом в тот момент, когда он проходил на фоне далекой звезды, на короткое время приглушив её свет. Согласно исследованию, атмосфера этого «космического ледяного шара» в 5-10 миллионов раз разреженнее, чем защитная оболочка Земли.

Эта атмосфера также в 50-100 раз разреженнее, чем даже крайне слабая оболочка Плутона. По словам Аримацу, наиболее вероятные химические компоненты этой атмосферы - метан, азот или монооксид углерода (угарный газ). Любое из этих веществ могло вызвать наблюдаемое потускнение света звезды в момент прохождения объекта перед ней.

По словам Аримацу, дальнейшие наблюдения, особенно с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», могли бы подтвердить состав атмосферы. Если атмосфера станет слабее в течение следующих нескольких лет, это подтвердит ее «ударное» происхождение. Если же она сохранится или будет меняться в зависимости от сезона, это будет указывать на продолжающееся поступление газа из ледяных вулканов.