В США запустят мобильную сеть для христиан

В США во вторник, 5 мая, начнет работу общенациональная сеть сотовой связи Radiant Mobile, ориентированная на христиан, пишет обозреватель Энтони Блэр в статье для New York Post.

По его словам, новая христианская сеть мобильной связи стремится стать первой в США, которая будет блокировать порнографию и контент, связанный с ЛГБТ* и трансгендерностью*.

«Мы собираемся создать — и мы считаем, что имеем на это полное право — среду, ориентированную на Иисуса, свободную от порнографии», — заявил основатель Radiant Mobile Пол Фишер.

Фишер отметил также, что технология может блокировать даже определенные разделы веб-сайтов, например, страницу на сайте Йельского университета, посвященную запретным вопросам.

По его словам, часть средств, полученных от абонентов, будет направлена христианским церквям.

Главный операционный директор компании, священник из Орландо Крис Климис, признал, что хочет «что-то сделать» с тем, что он назвал кризисом порнографии в христианстве.

«Нам нужно найти способ закрыть дверь в цифровое пространство. Именно этим мы и пытаемся заняться», — подчеркнул пастор.

Автор статьи заметил, что сеть не владеет вышками сотовой связи, а покупает пропускную способность у T-Mobile, подобно «Trump Mobile», запущенной президентом США Дональдом Трампом в прошлом году.

Radiant Mobile с тем, чтобы отсортировать домены веб-сайтов по более чем 100 категориям контента, обратилась за помощью к израильской компанию по кибербезопасности Allot, пояснил обозреватель.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.