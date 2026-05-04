Почему некоторые кошки любят играть с собаками?

Кошки и собаки, живущие в одном доме, нередко играют друг с другом — им совершенно не важно, что они принадлежат к двум очень разным видам. Но почему так происходит? Почему животные разных видов играют между собой даже в дикой природе? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Животные, которые предпочитают жить группами, любят играть. Ученые не уверены, в чем функция этого поведения, но большинство склоняются ко мнению, что оно выполняет ключевую роль в формировании социальных связей между молодыми животными. Они учатся друг у друга, разрабатывают физическую координацию.

Но если в социальной игре в рамках одного вида нет ничего удивительного, то межвидовая игра — другой разговор. Обычно представители одного вида, например, кошки, «говорят» на одном языке и понимают, когда игры становятся слишком грубыми. Недопонимание между животными может привести к реальной агрессии и риску физической или социальной травмы. Например, разница в размерах или физических возможностях — одна из причин потенциальных проблем. Если у одного животного есть острые зубы, когти или рога, а у другого — нет, то игра «понарошку» может плохо закончиться.

Тем не менее, кошки по-прежнему продолжают играть с собаками, невзирая на риск. Почему? Отчасти дело в том, что животные под опекой людей живут куда ближе друг к другу, чем они жили бы в дикой природе. Близость позволяет животным ощущать больший комфорт в компании друг друга, а также увереннее отвечать на коммуникативные сигналы. Причем это одинаково актуально как для заповедников, так и для отдельно взятых домов, где разные виды питомцев могут жить в одном пространстве. Многие кошки и собаки становятся друзьями, если они росли вместе, но порой бывают и более странные сочетания — например, дружба между псом и игуаной.

Жизнь в неволе также избавляет питомцев от забот, которые давили бы на них в дикой природе — им не нужно искать еду или скрываться от хищников. Поэтому у таких животных появляется излишек энергии, который как раз можно выплеснуть в форме игры.

Как правило, в дикой природе молодые животные более игривы, чем взрослые, потому что об их потребностях заботятся родители. Пока мама отдыхает, ее детеныш ищет, с кем поиграть — и иногда находит друга иного вида. Например, в национальном парке Гомби-Стрим в Танзании один раз зафиксировали случай дружбы между детенышами шимпанзе и павиана анубиса. Хотя у них больше общего, чем у собаки и игуаны, взрослые шимпанзе — хищники, охотящиеся на павианов.

Иногда бывает и так, что детеныши одного вида боятся подходить ко взрослым особям собственного, но не стесняются чужаков. Вероятно, порой социальные группы складываются слишком конкурентными или агрессивными, поэтому взаимодействие с представителем другого вида — более привлекательная опция.

Но есть и другая теория. Не исключено, что игра между хищниками и добычей носит практичную функцию — она помогает обеим сторонам оценить возможности соперника. Может, так они получают знания, которые способны помочь в охоте или бегстве во взрослой жизни. А может, им просто нравится сам риск — кому, как не людям, знаком раж от занятия, которое грозит тяжелыми травмами или чем-то похуже.