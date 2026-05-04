Эксперт оценил планы РКН добиться полной блокировки VPN

IT-эксперт Алексей Мясоедов заявил, что планы РКН добиться почти полной блокировки VPN к 2030 году технически выполнимы. В пример он привел ограничение работы сервисов Meta* (признана экстремистской и запрещена в России): трафик к соцсетям удалось сократить на 80–90%, передает «Пул N3».

Основная цель властей — снизить популярность таких сервисов из-за сложности их использования. Роскомнадзор понимает, что тотально заблокировать все VPN вряд ли получится, но пользователю проще отказаться от ухищрений и выбрать то, что не требует дополнительных настроек.

При этом эксперт отмечает, что операторы связи вынуждены заниматься несвойственной для них деятельностью — настраивать системы глубокого анализа пакетов (DPI). Это сложный процесс, который в итоге может привести к удорожанию услуг для обычных пользователей.

Роскомнадзор планирует повысить эффективность блокировки VPN до 92%

Ранее эксперт по информационной безопасности Осетров заявил, что не стоит ждать от Telegram «технического чуда» для обхода блокировок. По его словам, «неубиваемого» способа обойти ограничения со стороны мессенджера не может существовать чисто технически.

* Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.