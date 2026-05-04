Женщины-самураи в Японии: правда или выдумка?

Японские самураи известны как искусные воины, строго следовавшие кодексу чести. В популярной культуре и музеях самураев часто представляют мужчинами, но были ли среди них женщины? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Женщины-самураи существовали в Японии, и у археологов есть доказательства, что они участвовали в битвах. Но вот как часто — предмет споров в научном сообществе; одни эксперты считают, что это очень редкое явление, а другие — что женщины-самураи воевали чаще, чем мы думаем.

Так или иначе, здесь важно помнить, что самураи представляли собой социальный класс. Любой, кто принадлежал к этому классу с рождения, по умолчанию считался «самураем» — и не важно, бывали ли они на поле боя и практиковали ли какие-либо боевые искусства. Данное правило было актуальным и для мужчин, и для женщин.

Женщин-самураев также иногда называли «онна-бугэйся» — или, дословно, «женщина-воин». Наиболее четкие археологические доказательства их существования и участия в сражениях были найдены в XIX веке, примерно в тот же момент, когда самураев упразднили как социальную группу. В Японии бушевала гражданская война между сторонниками сегуната Токугава, правившего страной в 1603-1868 годах, и теми, кто хотел свергнуть сегунат, чтобы вернуть часть военных полномочий императору. Конфликт продлился с января 1868-го по июнь 1869-го.

И тогда на стороне Токугава сражались женщины-самураи. Армиями сегуната командовало правительство княжества Айдзу. При обороне столицы владений, замка Айдзу-Вакамцацу, группа женщин-самураев сформировала собственный отряд под названием Дзесигун. В эпоху сегуната Токугава женщины-самураи были обязаны обучаться владению нагинатами для самозащиты, и женщины в Айдзу тренировались больше, чем многие другие. По оценкам историков, отряд насчитывал 20-30 женщин, но до нашего времени дошли имена лишь 10. Неофициальным лидером отряда была 22-летня Накано Такеко.

Они, вооружившись только мечами и нагинатами, сражались в битве на мосту Янаги против войск, орудовавших пороховыми винтовками. Исторические источники говорят, что Накано Такеко убила пять или шесть противников нагинатой, прежде чем ее застрелили. Битва завершилась поражением для сил сегуната, поэтому выжившим членам Дзесигун и воинам-мужчинам пришлось отступить в замок.

Помимо этого, ряд ученых считают, что курган в городе Нумадзу в центральной Японии может скрывать останки павших в бою женщин-самураев. Там обнаружили человеческие черепа и другие кости; анализ найденных останков был обнародован еще в 1989 году. Черепа принадлежали примерно 105 людям; они были молодыми на момент смерти, и примерно треть была женщинами. Находки датированы XVI веком; ученые интерпретировали их как останки павших в бою — скорее всего, в битве между кланами Такеда и Ходзе. Хотя скептики возражают: нельзя быть на 100% уверенным в том, что все, похороненные в кургане, действительно были воинами.

О женщинах-самураях рассказывает ряд литературных источников. Но, пожалуй, самой известной героиней этих историй является Томоэ Годзэн, жившая в XII веке. Она служила лорду Минамото но Есинаке и сражалась на стороне клана Минамото против Тайра в 1180-1185 годах. Книга «Хэйкэ-моногатари» описывала Томоэ как воительницу, ничем не уступавшую мужчинам. А другой известной женщиной-самураем была Охори Цурухиме: она, став главной жрицей храма в 16 лет, командовала обороной целого острова, успешно отразив вторжение войск дайме.

При этом историки считают, что при интерпретации этих историй стоит проявлять осторожность, потому что их героини — практически легендарные фигуры. В реальности же женщины-самураи наверняка участвовали в битвах гораздо реже, потому что это считалось бы табу. Так, правила офицерского поведения в семье Ходзе запрещали солдатам делить одну комнату с женщиной за три дня до сражения. А беременным и недавно родившим женщинам не разрешалось даже смотреть вслед офицерам, уходившим на военные кампании.