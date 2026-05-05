Инсайдер опроверг слухи об «экспериментальном» смартфоне Xiaomi Mix 5

Недавно в Сети появилась информация, что Xiaomi может возродить линейку Mix и выпустить модель Mix 5. Поводом стала запись во внутренней базе данных о неком устройстве под кодовым именем «hongkong» с номером модели Q5. Но есть нюанс.

© Ferra.ru

Слухи породили разговоры о возможном выходе в 2026 году и возвращении «экспериментальных функций» — камера под экраном, магнитная система объективов и т. д.

Однако китайский инсайдер Digital Chat Station полностью опроверг эти слухи. По его словам, никакого смартфона Mix 5 в разработке нет. Номер модели Q5 относится не к Mix, а к следующему флагману Xiaomi — скорее всего, из серии Xiaomi 18.

Он в свою очередь может получить грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6. Также возможны две основные камеры по 200 мегапикселей, батарея около 7000 мА·ч и тонкие рамки экрана.