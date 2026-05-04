Мошенники начали выманивать у детей данные их соцсетей

Мошенники начали активно охотиться за данными детей для входа в их социальные сети, чтобы затем выманивать деньги у их родителей. Об сообщили в отделении национального центра помощи «Спас Град», передает argumenti.ru.

По данным организации, взрослые стали более осторожны с подозрительными звонками и сообщениями, поэтому мошенники переключились на детей. Под разными предлогами они выманивают у несовершеннолетних логины и пароли от аккаунтов.

Злоумышленники могут завладеть данными ребенка в соцсетях и затем общаться с родителями прямо с его аккаунта. Таким образом они затем могут выманивать у взрослых деньги и запугивать их, что ребенок в опасности, рассказали в центре.

В преддверии празднования Дня Победы мошенники обзванивают ветеранов, маскируясь под работников государственных учреждений, и пытаются выведать конфиденциальные банковские данные под предлогом «зачисления положенной выплаты». Об этом рассказала эксперт платформы «Мошеловка Александра Пожарская. По ее словам, злоумышленники выстраивают схему обмана, опираясь на особую эмоциональную значимость праздника. Они связываются с ветеранами либо их близкими, выдают себя за представителей Социального фонда, Министерства труда или органов соцзащиты. В ходе разговора аферисты утверждают, что для получения денежной выплаты необходимо подтвердить личность — например, продиктовать код из поступившего СМС сообщения либо сообщить реквизиты банковской карты. Пожарская также обратила внимание на еще один сценарий мошенничества, связанный с праздничной тематикой. В этом случае преступники обещают вручить медаль ко Дню Победы и просят перейти по специальной ссылке для проверки персональных данных — якобы это обязательное условие для получения награды.