В чем разница между львами и тиграми?

Тигры и львы — пожалуй, самые хорошо известные людям крупные кошки. Они крупные, грозные и величественные… Но так ли много общего между ними в реальности? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Для того, чтобы ответить на вопрос, необходимо рассмотреть внешность обоих видов, их эволюционные истории и как они стали королями своих экосистем.

Первое и самое очевидное различие между современными львами (Panthera leo) и тиграми (Panthera tigris) — их шубы. Тигры полосаты, а львы — нет. Зато у самцов льва есть роскошные гривы, а вот у самок того же вида — почему-то нет. При этом и самцы, и самки тигра выглядят одинаково.

Полоски на шерсти тигра помогают крупному хищнику смешиваться с паттернами света и теней, которые складываются в травах и деревьях азиатских лесов. Оранжево-черный (или коричневый) окрас выглядит броским для человеческого зрения, но добыча тигра не так хорошо различает оттенки — для нее оранжевый выглядит как зеленый, что позволяет большой кошке слиться с окружением. При этом узор каждого тигра уникален.

Рыжевато-коричневая шуба львов тоже выполняет камуфляжную функцию, поскольку такой цвет лучше подходит для маскировки в засушливых саваннах Африки.

А вот внутри львы и тигры очень похожи друг на друга. По факту, скелеты всех кошек практически идентичны; в кругах специалистов, изучающих ископаемые останки кошачьих, частенько шутят о том, что «кошка есть кошка» — разбираться в нюансах палеонтологической летописи кошек трудно. Даже обычная домашняя кошка по строению скелета почти не отличается от льва или тигра, разница лишь в пропорциях.

Тем не менее, несмотря на свои сходства, львы и тигры не приходятся друг другу ближайшими родственниками. Тигры ближе к снежным барсам, а львы числятся в одной группе с леопардами и ягуарами. К тому же, тигры как вид появились гораздо раньше — возраст наиболее древних из предполагаемых ископаемых тигра составляет примерно 2 млн лет. А вот останки львов обычно не старше миллиона лет.

Что касается классификации, размер имеет значение. Львы и тигры принадлежат к роду Panthera — так же, как леопарды, ягуары и барсы. Последний общий предок всех пяти видов, скорее всего, жил 5,57 млн лет назад. К такой цифре специалисты пришли, отталкиваясь от цепочек генов и анатомических данных, вроде характеристик костей и зубов. Пока никто не нашел реальные останки этого предка, но, вероятно, по размеру он был меньше своих потомков.

К слову о размерах, львы и тигры вне зависимости друг от друга стали крупными кошками. Животные могут наращивать массу тела по множеству разных причин, включая жизнь в холодном климате, т.к. большое тело помогает им снижать потерю тепла. Но палеонтологическая летопись недостаточно подробна, чтобы наверняка сказать, по каким причинам львы и тигры стали крупными.

Наконец, в дикой природе эти кошки ведут себя достаточно по-разному. Львы живут в социальных, матриархальных группах, состоящих из нескольких самок и одного или двух самцов, которые могут покинуть прайд, если им бросит вызов другой самец. Именно здесь в дело и вступает грива: кошки обычно атакуют шею добычи, и пышная шерсть помогает львам защититься от мощных укусов.

А вот у тигров социального взаимодействия гораздо меньше. Тигрята живут с мамой на протяжении двух лет, после чего начинают самостоятельную охоту. Повзрослевшие тигры обычно избегают друг друга, если речь не идет о размножении.