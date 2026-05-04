Провальный iPhone 12 mini оказался лучше актуальных смартфонов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг гаджетов Apple, основанный на отзывах пользователей.

Самым высокооцененным устройством Apple стал iPad Air 4, которым довольны 96,92% пользователей планшета. За ним следует iPhone 12 mini (95,78%), который принято считать провальным из-за низких продаж и последующего отказа Apple от линейки mini-смартфонов. Топ-3 замыкает iPad mini 7 с 95,56% положительных отзывов.

На четвертой строчке разместился iPhone SE 2, которым довольны 94,76% пользователей. С пятого по седьмое места расположились iPad Pro 4 с 12,9-дюймовым экраном (94,74%), 11-дюймовый iPad Pro 2024 (94,14%) и iPad Air 5 с 93,81% положительных отзывов.

Замыкают топ бюджетный iPhone 16e (93,33%), iPad Pro 5 с 12,9-дюймовым экраном, которым довольны 93,16% владельцев, и iPhone 8 с оценкой 93,13%.

Представители AnTuTu отмечают, что рейтинг основан на оценках пользователей, а не на технических характеристиках устройств, а общий балл зависит от количества положительных отзывов.