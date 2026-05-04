Форма человеческой головы сильно изменилась за последние 100 лет

За последние сто лет головы японцев стали круглее: скулы — уже, верхняя челюсть — шире, а носы — более узкими и выступающими. Таковы результаты исследования в American Journal of Biological Anthropology.

Хотя изменения за пределами Японии могут различаться, общая тенденция, скорее всего, характерна для всего мира, считает судебный антрополог Усуи Сиори из Национального научно-исследовательского института полицейских наук в Тибе.

«Логично, что аналогичные морфологические сдвиги происходят по всему миру по мере глобальной модернизации образа жизни», — говорит она.

По словам исследовательницы, черепа XIX — начала XX века часто используются как эталон современного человека. Однако сегодня мы знаем, что люди стали в среднем выше и крупнее, чем столетие назад, во многом благодаря изменениям в здоровье, питании и условиях жизни. Вместе с коллегами она предположила, что эти же факторы могли повлиять и на форму головы.

Чтобы это проверить, провели компьютерную томографию черепов 34 мужчин и 22 женщин, умерших естественной смертью в период между 1900 и 1920 годами. Их тела были переданы в медицинскую школу Киотского университета для вскрытия, а позже стали экспонатами музея.

Ученые также собрали томограммы 29 мужчин и 27 женщин, умерших в 2022–2024 годах. Их тела прошли посмертную визуализацию — все более распространенную в Японии практику, которая привела к созданию большой «виртуальной коллекции скелетов», отмечает Усуи.

Используя 161 ориентир на трехмерных изображениях черепов, измерили их геометрию — и обнаружили пусть небольшие, но довольно устойчивые изменения во времени. В частности, головы людей стали более брахицефальными — то есть менее вытянутыми и узкими, чем в начале прошлого века.

Это открытие не стало большой новостью — схожие результаты дали предыдущие исследования, основанные на измерениях живых людей. Другие же изменения оказались для авторов полной неожиданностью. В частности, лоб стал меньше в высоту, потому что поднялась глабелла — граница между лбом и лицом, и не таким выпуклым; сильнее стали выступать сосцевидные отростки за ушами.

По мнению Усуи, эти метаморфозы слишком стремительны для генетической эволюции. Скорее всего, они связаны с образом жизни — улучшением здоровья и питания в детстве, а также употреблением более мягкой пищи, требующей меньшего пережевывания.

Еще одним важным открытием стало усиление различий между формой головы у сильного и слабого пола. За 100 лет мужские надбровные дуги стали еще рельефнее, сосцевидные отростки — еще больше, а лицо выдается вперед еще больше, чем у женщин.

«Для нас это был поразительный и неожиданный результат, — признается Усуи. — Мы думали, что сближение образа жизни мужчин и женщин приведет к уменьшению физических различий. Ожидалось увидеть более „нейтральные“ черты лица. Однако наш анализ показал обратное: половой диморфизм усилился».

По ее словам, исследование 2024 года в США выявило схожие изменения. Однако другая, более ранняя работа, напротив — установила, что головы американцев становятся более вытянутыми. Такие противоречия могут объясняться как дизайном старого исследования, так и этническими сдвигами в результате массовой иммиграции в Новый Свет.