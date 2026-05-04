Пентагон заключил контракты с Nvidia, Microsoft и Amazon

Ведущие американские технологические компании, включая Nvidia, Microsoft и Amazon, подписали соглашения с Пентагоном об предоставлении доступа к их инфраструктуре и ИИ-инструментам для использования на засекреченных сетях. После того как сотрудничество американских военных и Anthropic переросло в конфликт, Минобороны США стало искать новых партнеров. Аналогичные договоренности Пентагон заключил со SpaceX, Google и стартапом Reflection AI, напоминает Financial Times.

Ранее американские военные использовали в секретных операциях Claude от Anthropic — в том числе во время войны в Иране и во время операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Впоследствии гендиректор компании Дарио Амодей отказался продолжать сотрудничество до тех пор, пока правительство не предоставит гарантии, что разработки Anthropic не будут использоваться для внутренней слежки или для создания автономного оружия.

28 апреля контракт с Пентагоном подписал Google, разрешив использовать свои ИИ-продукты для любых законных государственных целей. Более того, согласно договору, компания также обязана помогать властям в настройке параметров безопасности и фильтров ИИ. При этом, несмотря на пункт о запрете использования технологии для слежки или автономного оружия, у Google нет права контролировать действия правительства или накладывать вето на его решения.

Сделка Google с Минобороны вызвала неоднозначную реакцию среди работников компании. Накануне его подписания, 27 апреля, более 500 сотрудников направили открытое письмо гендиректору Сундару Пичаи, в котором призвали отказаться от сотрудничества с Пентагоном.

«Мы хотим видеть, как ИИ приносит пользу человечеству, а не используется бесчеловечными или вредоносными способами, — говорится в письме. — Единственный способ гарантировать, что Google не будет связан с такими вредоносными практиками, — это отказаться от участия в любых засекреченных проектах».

Конфликт с Anthropic

Переговоры между Пентагоном и Anthropic об использовании ИИ-технологий сорвались после того, как компания выступила против использования своей продукции для слежки. В ответ глава Пентагона Питт Хегсет признал компанию угрозой для цепочки поставок США. Такое решение фактически заблокировало для Anthropic возможность реализации своего товара в адрес госструктур и компаний, занимающихся военными поставками. Разработчик обратился за защитой своих прав в суд, который встал на его сторону.

Суд в Сан-Франциско заблокировал решение Минобороны США о внесении Anthropic в список угроз национальной безопасности, указав на то, что действия властей являлись местью за публичную позицию компании. Судебное решение запретило американской администрации принимать карательные меры против компании, однако Минобороны вправе самостоятельно выбирать себе поставщиков для дальнейшего сотрудничества. Параллельный спор между Anthropic и властями США по другому закону рассматривается в федеральном суде Вашингтона.