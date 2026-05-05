Раскрыты характеристики всей линейки смартфонов Google Pixel 11

Инсайдер Mystic Leaks раскрыл предполагаемые характеристики всех смартфонов серии Google Pixel 11. Об этом сообщает портал 9to5Google.

© Соцсети

Ключевым обновлением для всей серии может стать переход на новый фирменный процессор Tensor G6 с семиядерной конфигурацией 1+4+2. В чип также встроят графический ускоритель PowerVR CXTP-48-1536, сопроцессор безопасности Titan M3 и модем MediaTek M90. Дополнительно сообщается о внедрении нового процессора обработки изображений.

Базовому Google Pixel 11 приписывают 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 60–120 Гц и пиковой яркостью до 2200 нит, а также аккумулятор емкостью 4840 мАч. Устройство будет доступно с 8 или 12 ГБ оперативной памяти.

Версия Google Pixel 11 Pro предложит аналогичную диагональ экрана, но более высокое разрешение, адаптивную частоту от 1 до 120 Гц и увеличенную яркость до 2450 нит. Объем ОЗУ составит 12 или 16 ГБ, а аккумулятора — 4707 мАч. Старшая модель Google Pixel 11 Pro XL будет оснащена 6,8-дюймовым дисплеем, батареей на 5000 мАч и аналогичными вариантами памяти — 12 или 16 ГБ.

Складной Google Pixel 11 Pro Fold получит гибкий основной экран с частотой до 120 Гц и дополнительный внешний дисплей, а также аккумулятор емкостью 4658 мАч.

Базовая модель и Fold-версия получат новую основную камеру на 50 Мп, тогда как Pro-версии будут выделяться более продвинутыми датчиками. Также, по данным инсайдера, в линейке Pixel 11 Pro компания откажется от датчика температуры, заменив его подсветкой Pixel Glow.

Презентация смартфонов серии Google Pixel 11 ожидается в августе 2026 года.