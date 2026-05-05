Раскрыты характеристики всей линейки смартфонов Google Pixel 11

Инсайдер Mystic Leaks раскрыл предполагаемые характеристики всех смартфонов серии Google Pixel 11. Об этом сообщает портал 9to5Google.
Ключевым обновлением для всей серии может стать переход на новый фирменный процессор Tensor G6 с семиядерной конфигурацией 1+4+2. В чип также встроят графический ускоритель PowerVR CXTP-48-1536, сопроцессор безопасности Titan M3 и модем MediaTek M90. Дополнительно сообщается о внедрении нового процессора обработки изображений.
Базовому Google Pixel 11 приписывают 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 60–120 Гц и пиковой яркостью до 2200 нит, а также аккумулятор емкостью 4840 мАч. Устройство будет доступно с 8 или 12 ГБ оперативной памяти.
Версия Google Pixel 11 Pro предложит аналогичную диагональ экрана, но более высокое разрешение, адаптивную частоту от 1 до 120 Гц и увеличенную яркость до 2450 нит. Объем ОЗУ составит 12 или 16 ГБ, а аккумулятора — 4707 мАч. Старшая модель Google Pixel 11 Pro XL будет оснащена 6,8-дюймовым дисплеем, батареей на 5000 мАч и аналогичными вариантами памяти — 12 или 16 ГБ.
Складной Google Pixel 11 Pro Fold получит гибкий основной экран с частотой до 120 Гц и дополнительный внешний дисплей, а также аккумулятор емкостью 4658 мАч.
Базовая модель и Fold-версия получат новую основную камеру на 50 Мп, тогда как Pro-версии будут выделяться более продвинутыми датчиками. Также, по данным инсайдера, в линейке Pixel 11 Pro компания откажется от датчика температуры, заменив его подсветкой Pixel Glow.
Презентация смартфонов серии Google Pixel 11 ожидается в августе 2026 года.