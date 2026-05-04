Число полетов дронов в России выросло в шесть раз

Гражданские дроны совершили в 2025 году почти в шесть раз больше полётов по сравнению с 2024 годом. Количество вылетов увеличилось с 20 621 до 120 022 штук, сообщают «Ведомости».

© Московский Комсомолец

Уточняется, что беспилотники использовали в логистике, обработке сельхозземель, мониторинге и аэрофотосъёмке.

Директор департамента цифрового развития Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что количество полётов не является основным показателем эффективности. Среди других критериев — площадь обработанных земель (более 342 тысяч гектаров) и ледовая разведка на Северном морском пути.

Рост связывают с развитием экспериментальных правовых режимов и активным внедрением дронов в аграрном секторе. В ближайшие годы планируется расширить применение БПЛА для доставки грузов в Арктику и на Дальний Восток.