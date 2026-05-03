Китай решил расширить космическую станцию «Тяньгун»

Власти КНР подтвердили, что планируют расширить космическую станцию «Тяньгун», добавив еще три модуля. Станция станет шестимодульной, что в два раза увеличит её массу, сообщает «Российская газета».

Многофункциональный модуль добавят к центральному блоку «Тяньхэ». Он спроектирован как центральный узел со стыковочными интерфейсами и шлюзом для выходов в открытый космос. После этого у станции появятся также два лабораторных сегмента.

Точные сроки реализации проекта не называются. Эксперты считают, что Пекин хочет расширить орбитальные исследования и возможности для международного сотрудничества.

Перестройку станции обеспечат модернизированные ракеты-носители «Чанчжэн-5B» и усовершенствованные роботы-манипуляторы.

Китайская космическая станция «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек. Три ее модуля были выведены на орбиту в 2021-22 годах.

Ранее сообщалось, что Китай «стремительно превращает земную орбиту в инфраструктуру».