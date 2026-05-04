Windows 10 резко потеряла популярность в России

Среди пользователей из России резко набрала популярность операционная система (ОС) Windows 11. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Согласно данным компании StatCounter, доля Windows 10 в России в апреле составила 49,52 процента вместо 62,8 в марте. Доля Windows 11, напротив, увеличилась с 34,62 до 48,6 процента. Это первый случай, когда количество устройств с Windows 11 и 10 в России практически сравнялось, а популярная Windows 10 потеряла 14 процентов аудитории за месяц.

Во всем мире Windows 11 остается самой популярной ОС — 70,31 процента. Доля Windows 10 продолжает сокращаться — с 31,27 до 28,51 процента.

Падение доли Windows 10 может быть связано с отсутствием регулярных обновлений для устаревшей операционной системы. Ее поддержка прекратилась в октябре 2025 года. Однако Microsoft продолжает выпускать ограниченные апдейты и патчи безопасности — они будут выходить как минимум до октября 2028 года.

В конце апреля Microsoft пообещала поддерживать всех пользователей Windows, в том числе владельцев слабых и старых компьютеров. Также в фирме пообещали более стабильную работу на устройствах.