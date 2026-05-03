Астроном Бурмистров рассказал о «звуках» Солнца

Солнце постоянно пульсирует, но никто не может услышать его напрямую. Как рассказал астроном Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров, колебания создают волны на сверхнизких частотах. Период таких пульсаций составляет примерно пять минут, что в 10 000 раз медленнее самой низкой ноты, доступной человеческому уху. Эти волны называют «стонами», пишет ТАСС.

© Ferra.ru

Однако наука нашла способ их зафиксировать. Инструменты на космическом аппарате «SOHO» отслеживают малейшие движения поверхности. Чтобы сделать сигнал слышимым, специалисты ускоряют записи пульсаций в тысячи раз, поднимая частоту. Полученные аудиофайлы используют гелиосейсмологи.

Эти данные позволяют изучать звезду. К примеру, измеряя время прохождения волн через разные участки, ученые составляют карты движения плазмы и находят скрытые активные области на обратной стороне задолго до их появления в поле зрения, отметил Бурмистров.