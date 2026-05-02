Пользователи Linux Ubuntu не могут установить обновление из-за хакерской атаки

Инфраструктура популярного дистрибутива Linux Ubuntu и компании-разработчика Canonical подверглась масштабной DDoS-атаке, из-за которой пользователи столкнулись со сбоями в работе сервисов. Атака началась в четверг и затронула ключевые элементы, от которых зависит функционирование системы. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В Canonical подтвердили факт инцидента, заявив, что веб-инфраструктура компании находится под «продолжительной трансграничной атакой», и специалисты работают над ее устранением. В компании пообещали предоставить дополнительную информацию по мере появления данных.

По данным разработчиков и пользователей, атака затронула API безопасности Ubuntu и ряд сайтов, связанных с проектом, а также привела к невозможности устанавливать обновления и новые пакеты. Проверка показала, что на тестовом устройстве с Ubuntu обновления действительно не устанавливались. На момент публикации сбой продолжался около 20 часов.

Ответственность за атаку взяла на себя хактивистская группа The Islamic Cyber Resistance in Iraq 313 Team, заявившая об этом в Telegram. По их словам, для атаки использовался DDoS-сервис под названием Beamed, позволяющий запускать перегрузочные атаки даже без технической подготовки. Утверждается, что мощность таких атак может достигать более 3,5 Тбит/с.