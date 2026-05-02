Кошмар Стивена Хокинга оказался реальным

Наш мир может провалиться в «истинный вакуум» — исследования показали, что гипотетический кошмар, которым пугал известный ученый Стивен Хокинг, способен стать реальностью, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, аналитик предрек конец нашему мирозданию в главе, которую написал для книги «Starmus» — сборника статей ученых мирового уровня, посвященных 50-летию первого полета человека в космос.

По его мнению, существует «ложный» вакуум, но есть и «истинный». Все вещество Вселенной находится в «ложном», в случае, если он начнет распадаться, возникнет пузырь «истинного», и в него провалится все сущее, где и найдет свой конец.

Хокинг уточнил, что процесс распада может быть вызван какой-нибудь флуктуацией в «ложном» вакууме или сильным энергетическим воздействием (при энергиях порядка 100 млрд гигаэлектронвольт).

В результате процессов, возникнет нестабильный бозон Хиггса, проделает квантовый тоннель, в который и начнет «засасываться» наша Вселенная. Образуется пузырь «истинного» вакуума. Наш — «ложный» — при этом распадется.

Исследователи из Университета Цинхуа в Пекине решили проверить верность теории Хокинга и провели в лаборатории сложный эксперимент, в рамках которого воспроизвели подобие процесса распада и перехода «вакуума» из одного энергетического состояния в другое.

Эксперимент оказался успешным — при воздействии лазерного луча на кольцо возбужденных атомов они перешли в более стабильное состояние, на более низкий энергоуровень.

При переходе на новый уровень, как бы из «ложного» вакуума в «истинный», прямо по Хокингу, появился квантовый пузырь новой фазы.

Авторы статьи выразили надежду, что Вселенная не повторит китайский эксперимент в более глобальных масштабах.