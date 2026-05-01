Apple выпустила загадочное обновление для AirPods Pro 3

Компания Apple выпустила обновление прошивки для наушников AirPods Pro 3. Новая версия получила номер 8B40 и пришла на смену предыдущей сборке 8B39. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

Официальные подробности о содержании обновления не раскрываются. В сопроводительной документации отмечается, что такие обновления, как правило, включают исправления ошибок и улучшения производительности.

Для установки новой прошивки необходимо, чтобы наушники находились рядом с устройством Apple – iPhone, iPad или Mac – и были подключены по Bluetooth. После этого устройство должно быть подключено к Wi-Fi, а сами наушники – помещены в зарядный кейс, который требуется подключить к источнику питания.

Обновление устанавливается автоматически, если оставить кейс закрытым примерно на 30 минут, после чего можно проверить версию прошивки.

AirPods Pro 3 – это третье поколение беспроводных наушников Apple. Они были представлены 9 сентября 2025 года. Старт мировых продаж состоялся 19 сентября 2025 года, а в России наушники появились в широкой продаже с октября 2025 года.