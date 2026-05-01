Apple официально признала дефицит нескольких продуктов

Компания Apple предупредила о сохраняющемся дефиците компьютеров Mac mini и Mac Studio, который может продлиться еще несколько месяцев. Об этом, как пишет MacRumors, заявил генеральный директор компании Тим Кук в ходе отчетной конференции по итогам второго финансового квартала 2026 года.

По его словам, спрос на устройства оказался значительно выше ожиданий, поскольку пользователи активно используют их как платформы для задач, связанных с искусственным интеллектом и агентными инструментами.

«Мы считаем, что Mac mini и Mac Studio может потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь баланса между спросом и предложением», – отметил Кук.

В последние месяцы сроки поставок этих моделей заметно увеличились, а ожидание некоторых конфигураций растянулось на месяцы. Компания также прекратила продажи версии Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти и временно остановила прием заказов на отдельные модификации с увеличенным объемом памяти. Базовая версия Mac mini на прошлой неделе вовсе была отмечена в интернет-магазине как недоступная из-за отсутствия на складе.