Минтранс допускает скорое возобновление рейсов в ОАЭ

«По Эмиратам, я думаю, в ближайшее время такие решения возможны. Не говорю, что они будут приняты, но возможны», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках восстановления авиасообщения. Глава Минтранса уточнил, что Росавиация находится в постоянном контакте с авиационными властями ОАЭ. При этом, по его словам, после принятия соответствующего решения авиакомпании смогут оперативно возобновить рейсы. «Очень быстро, несколько дней, потому что там скорее вопрос, чтобы авиакомпании начали продажи билетов и так далее. Если такое решение будет, оно быстро произойдет», — отметил министр. Ограничения на полеты в ряде стран Ближнего Востока действуют с конца февраля на фоне обострения ситуации в регионе. При этом с 16 апреля по 15 мая Росавиация разрешила выполнение рейсов в Израиль в определенные часы, а 20 апреля сняла рекомендации о приостановке продажи билетов в ОАЭ и ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Кавказский инвестиционный форум проходит 28–30 апреля в Ставропольском крае на площадке МВЦ «Минводы экспо». Ожидается участие около 6 тыс. представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Форум проводится под девизом «Расширяя горизонты возможностей».