Xiaomi представила мощную открытую ИИ-модель MiMo-V2.5

Xiaomi выпустила новую модель ИИ MiMo-V2.5. Модель распространяется в «открытом» формате. MiMo-V2.5 умеет работать сразу с разными типами данных: текстом, изображениями и видео.

© Ferra.ru

По словам компании, модель хорошо справляется со сложными задачами. Например, помогать в программировании или анализировать информацию.

Xiaomi сравнила свою разработку с другими известными моделями и утверждает, что в ряде тестов она показывает такой же уровень, как и «закрытые» системы крупных компаний. При этом более «компактная» версия работает почти так же эффективно, но требует меньше ресурсов.