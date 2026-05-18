Кого считали самыми опасными телохранителями Средневековья

Для средневековых людей викинги и византийцы были прямыми противоположностями друг друга. Но, на самом деле, на протяжении более трех веков эти два мира пересекались в одной из наиболее любопытных военных организаций того периода — Варяжской страже. Портал medievalists.net рассказал, как викинги попали на услужение к византийским императорам.

© Wikipedia

В IX-X веках Византийская империя была очень структурированным государством, со своей профессиональной армий, сложной системой налогообложения, римским правом и ритуализированной культурой судов. Власть выражалась через иерархию, церемонии и авторитет документов. А викинги, в свою очередь, были децентрализованным, мобильным обществом. Скандинавы ценили военное мастерство, личную лояльность и репутацию; воины гнались за достатком и честью через рейды, наемническую службу и исследования, тогда как политическая власть была фрагментированной.

Именно эти различия и делали викингов идеальными рекрутами для службы у византийцев. Они были не только умелыми воинами, привыкшими к суровым условиям, но и чужаками — пожалуй, этот фактор был первостепенным.

Викинги не наткнулись на Византию по случайности. Начиная с IX века, скандинавские воины и торговцы путешествовали по речным маршрутам, соединявшим Балтийское и Черное моря. А эти маршруты проходили через регионы, населенные славянами и финнами, которые дали начало древней Руси.

Константинополь стоял в конце этого длинного пути, как огромный магнит. Он был самым крупным и богатым городом, который когда-либо видели скандинавские путешественники. Его рынки полнились шелками, специями, золотом и серебром. Правда, встречи варягов с византийцами не всегда проходили мирно: Русь атаковала Константинополь, в IX и X веках, но за морскими рейдами обычно следовала дипломатия. Они подписывали документы, договаривались о торговых сделках и, конечно, предлагали друг другу услуги наемников.

У византийских императоров долгая история привлечения иностранных наемников. Найм чужаков в качестве элитной стражи снижает риск дворцового переворота, потому что у зарубежных солдат нет местных политических связей. Их личная, транзакционная верность зачастую подкреплялась щедрыми гонорарами и привилегиями.

К концу X века подобная стратегия стала нормой. В 988 году император Василий II столкнулся с крупным восстанием, которое угрожало его правлению. Отчаянно нуждаясь в надежных войсках, он обратился за помощью к князю Владимиру Святославичу, который отправил к нему на подмогу несколько тысяч воинов. Они же впоследствии стали ядром того, что позже получило название Варяжская стража.

Как таковая Варяжская стража не была типичным военным подразделением. Ее главной задачей было не участие в сражениях на поле боя, но персональная защита: варяги охраняли дворцовые врата, сопровождали императора в поездках и выступали видимым символом императорской мощи. Их отличали по характерному снаряжению — длинные топоры, тяжелая броня и заморские одеяния. Византийские источники часто подчеркивают их физические черты: высокий рост, грозное телосложение и безошибочно иностранная внешность. Топоры стали символом роли варягов, сочетавшими убойную мощь и ритуальное значение. Но, что самое важное, варяги приносили клятву прямо императору — их верность обходила традиционную цепочку подчинения и укрепляла власть правителя в сердце государства.

Для скандинавов жизнь в Константинополе была источником культурного шока. Огромные городские стены, высокие купола церквей, общественные бани, сотни тысяч жителей. Тексты, написанные викингами, отражают их изумление городом — особенно его золотом. Монеты, ювелирные изделия и товары роскоши утекали на север, куда их привозили возвращавшиеся домой варяги.

Но стоит отметить, что варяги не просто проходили через город — они в нем жили. Некоторые приняли христианство, выучили греческий язык и влились в византийскую культуру, тогда как другие сохраняли верность родным традициям, что создало уникальную субкультуру воинов внутри имперской столицы. Источники того времени описывают варягов как очень верных, но вспыльчивых людей. Их ценили за готовность в любой момент использовать насилие, что делало стражей эффективными в моменты кризиса, вроде беспорядков или попыток переворота.

Однако недостаток интеграции варягов в культуру Византии также был и недостатком. Они любили выпить, и литературные источники не раз описывают пьяные потасовки на улицах города, или стражей, пристававших к простым горожанам. Имперские власти готовы были закрывать глаза на определенные проступки — они расценивали взбалмошность викингов как необходимую плату за их лояльность. Так, Варяжской страже была дарована уникальная привилегия: право разграбить государственную казну после смерти императора.

Хотя варяги были преимущественно телохранителями, они участвовали и в военных кампаниях. Стражи служили в Италии, на Балканах и восточных фронтах, где их часто применяли в качестве штурмовых групп. Тяжелые топоры делали варягов эффективными против кавалерии и фортифицированных позиций; византийские командиры использовали варягов стратегически, чтобы прорвать вражеские линии в переломный момент.

Как бы то ни было, к позднему Средневековью некогда грозная Варяжская стража стала менее влиятельной. Изменения в военной организации, дефицит ресурсов и геополитические реалии сделали роль викингов не такой важной. К моменту падения Константинополя в 1453-м стража уже была лишь тенью самой себя. Но наследие скандинавов сохранилось — истории о службе викингов в Византии стали частью героической традиции. А в самой Византии викинги так и остались символом могущества империи, распространяющегося далеко за границы.