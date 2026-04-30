В пресс-службе Max прокомментировали оценку сервиса Cloudflare Radar

Крупный хостинг-провайдер Cloudflare пометил российский мессенджер Мах как шпионское ПО. Дата присвоения этого статуса неизвестна. На данный момент у домена max.ru сохранился TLS-сертификат, а само приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Как заявили Frank Media в пресс-службе Max, классификация «шпионское ПО» от Cloudflare не основана на фактическом анализе кода, и связана с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max. ru».

«Max регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей Мax надежно защищены», — заявили в компании.

Но не уточнили, планируют ли обжаловать эту пометку у Cloudflare.

В апреле Cloudflare уже пометил как «шпионское ПО» домены российского приложения Telega. Оно позволяло получать доступ к аккаунту Telegram, включая переписки и звонки. В Telega заявляли, что такая пометка присвоена приложению по ошибке. Уже 11 апреля компания сообщила Frank Media, что Cloudflare убрал плашку «шпионское ПО» с доменов Telega.

«Наша команда связалась с Cloudflare и предоставила необходимую информацию о работе клиента, и сервис убрал пометку с доменов Telega», — заявили позже в пресс-службе компании.

Популярность Telega стала набирать на фоне блокировок популярного мессенджера Telegram. У приложения уже более 5 млн скачиваний в Play Market, однако в апреле оно пропало из App Store. Компания пожаловалась в ФАС на действия американской компании.

«За прошедшие две недели мы не получили от Apple конкретных причин или технических заключений. Вместо диалога — репутационный удар и формальные «отписки», — заявляли в Telega.

В начале апреля один из пользователей форума «Пикабу» с никнеймом p1llag3r заявил , что в мессенджер Мах встроена ИИ-система распознавания слов во время телефонных разговоров на базе нейросети BC-ResNet. По его словам, на данный момент система обучена распознаванию словосочетания «не слышу» для определения проблем со связью и выключена, однако компания может активировать ее одной настройкой.

Позже, в пресс-службе мессенджера сообщили, что информация о расшифровке звонков пользователей является фейком. Все звонки зашифрованы, а данные надежно защищены. В центре также рассказали об ИИ-инструменте, встроенном в Max, — эта система использует машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. При этом она работает обезличенно и не имеет доступа к звонкам пользователей.

Мессенджер разработан интернет-холдингом VK и юридически оформлен на «Коммуникационную платформу» — одно из дочерних предприятий корпорации. Компания появилась четвертого сентября 2024 года, ее генеральным директором является Елена Багудина.