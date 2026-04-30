В пресс-службе «МАКС» прокомментировали оценку сервиса Cloudflare Radar

Его классификация «вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru», отметили представители национальной площадки.

Cloudflare Radar признал шпионскими рабочие домены мессенджера «МАКС». Речь идёт о доменах «max. ru» и «web. max. ru».

Ранее «шпионскую» маркировку хостинг-провайдера также получили уникальные адреса сайтов альтернативного клиента Telegram Telega, после чего приложение было удалено из витрины App Store.