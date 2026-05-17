Правда ли NASA и SpaceX смогут построить базу на Луне?

В конце марта администратор NASA Джаред Айзекмен анонсировал новые планы агентства по организации «постоянного человеческого присутствия» на Луне — они подразумевают, помимо всего прочего, строительство перманентной лунной базы. Портал livescience.com рассказал, какие проблемы предстоит решить, чтобы люди и впрямь смогли обосноваться на Луне.

© Unsplash

Лунная пыль не похожа на то, что мы называем «пылью» на Земле. Из-за полного отсутствия ветра и жидкой воды на Луне пыль не становится мягкой со временем; она существует в форме крошечных, но очень острых частиц. К тому же, эти частицы легко электризуются. Даже простая прогулка по поверхности Луны поднимает целые облака пыли, а луноходы оставляют за собой длинные хвосты из электрически заряженной, левитирующей пыли, которая моментально прилипает к чему угодно.

Наэлектризованная пыль обладает неприятным свойством забиваться в любые щели — включая, например, вентиляционные отверстия в потенциальном жилом сооружении. Она также царапает скафандры и покрывает солнечные панели, что может привести к их перегреву и неполадкам. По аналогичным причинам на Марсе сломался уже не один аппарат.

Помимо этого, без мягкой защиты атмосферы и магнитного поля Земли, обитатели Луны постоянно будут подвергаться облучению. Космическая радиация есть повсюду, и ее очень тяжело экранировать. В данных обстоятельствах рак становится одним из потенциальных рисков для здоровья, но поскольку негативные эффекты радиации проявляются лишь со временем, никто не может заранее предсказать, велика ли опасность. Каждый, кто отправится на Луну в ближайшем будущем, будет подопытным поневоле.

Людям на Луне понадобятся надежные, прочные стройматериалы, чтобы защищать гипотетическую базу от подобных угроз. В список потенциальных опций входят металлические и стеклянные купола, подземные жилища и сооружения, напечатанные из лунного грунта.

Однако по мнению некоторых специалистов человечество пока не готово к строительству лунных баз. Даже если NASA решит инвестировать ресурсы в разработку подземного форпоста (это самый надежный способ избежать радиации), агентство столкнется с простой проблемой — ученые по-прежнему понятия не имеют, как вообще проводить такие раскопки на Луне.

И даже если инженеры поймут, как нужно правильно строить подземные жилища, низкая сила притяжения Луны (1/6 земной гравитации) представляет ряд рисков для здоровья. Из предыдущих космических полетов мы знаем, что без гравитации кости и мускулатура человека нуждаются в интенсивных физических упражнениях — иначе организм не сможет поддерживать здоровую форму. Однако привозить на Луну тяжелые беговые дорожки, вроде тех, что стоят на Международной космической станции, было бы непрактично.

Кроме того, недостаток гравитации может перераспределить естественный баланс жидкостей в организме, что также грозит серьезными последствиями. Обычно из-за притяжения Земли до 80% крови в организме человека находятся в ногах. Но на Луне больший объем жидкости будет притекать в верхнюю половину тела, что способно привести к проблемам с равновесием, отеку глаз и тромбозу яремной вены — потенциально смертельной проблеме.

Так или иначе, все эти сложности упираются в недостаток данных. Именно их ученые и рассчитывают собрать в ходе различных миссий: например, запланированной на 2028 год высадки на поверхность Луны. У специалистов пока даже нет образцов лунного льда — ресурса, на который опираются любые планы по созданию обитаемой базы.