Google поставит в Pixel 11 компромиссный чип с устаревшей графикой

Готовящийся к выходу флагманский смартфон Google Pixel 11 может получить чип Tensor G6 с устаревшим графическим процессором. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на инсайдера Mystic Leaks.

© Google

Согласно источнику, за графику будет отвечать GPU PowerVR CXT-48-1536, представленный еще в 2021 году. Такое решение может выглядеть неоднозначно во флагманском смартфоне в 2026 году, особенно на фоне конкурентов с мощными графическими чипами.

При этом центральный процессор (CPU), напротив, получит заметное обновление. Чип оснастят одним высокопроизводительным ядром ARM C1 Ultra с тактовой частотой до 4,11 ГГц, а также шестью ядрами C1-Pro с разной частотой (до 3,38 и 2,65 ГГц). Дополнительно в чипе будет реализован сопроцессор безопасности Titan M3, отвечающий за защиту пользовательских данных.

По сравнению с предыдущим поколением, Tensor G5, новая архитектура предполагает изменение конфигурации ядер. Если ранее использовалась схема «1+5+2», то теперь речь идет о семиядерной структуре. Это может свидетельствовать о попытке Google оптимизировать энергопотребление и снизить себестоимость производства.

По слухам, презентация флагманской серии смартфонов Google Pixel 11 ожидается ближе к концу лета.