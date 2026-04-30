Ученые заявили об ошибке в главной гипотезе о причине гибели майя

Группа ученых под руководством Бена Гвиннета из Монреальского университета выдвинула в журнале Biogeosciences новую гипотезу, которая кардинально меняет представление о причинах гибели цивилизации майя. Ранее считалось, что упадок этого древнего народа, произошедший в период между 750 и 1000 годами нашей эры, был связан с многолетней засухой, однако новое исследование донных отложений опровергает эту теорию. Ученые нашли доказательства того, что в некоторых ключевых регионах климат оставался благоприятным вплоть до самого кризиса.

© Московский Комсомолец

Специалисты изучили осадочные породы на дне озера Лагуна-Ицан в Гватемале, рядом с которым располагался один из важнейших городов майя — Ицан. Проведенный изотопный анализ показал, что в этом районе, в отличие от других территорий расселения цивилизации, не было никакой засухи. Этот факт поставил исследователей в тупик, поскольку город Ицан, несмотря на комфортные климатические условия, все равно пережил резкий спад населения и последовал по пути упадка соседних земель.

В ответ на это противоречие ученые выдвинули теорию «цепного кризиса». Согласно новой версии, решающим фактором стала не погода, а высокая степень взаимозависимости между городами-государствами майя. Локальные проблемы, возникшие в одних регионах из-за войн, эпидемий или истощения ресурсов, запустили разрушительную цепную реакцию, которая затронула даже стабильные и обеспеченные водой центры вроде Ицана.

Таким образом, гибель майя предстает не как результат единого природного катаклизма, а как сложный социально-экономический коллапс по принципу домино. Теория «цепного кризиса» предлагает более комплексное объяснение исчезновению цивилизации, предполагая, что локальные сбои в торговле, управлении или сельском хозяйстве нескольких городов могли привести к системному краху всей обширной сети майя, независимо от погодных условий в конкретной точке.