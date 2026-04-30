Раскрыта дата наступления конца света

Учёные из испанского Международного физического центра в Доностии выяснили, что конец света наступит примерно через почти 20 миллиардов лет. Об этом 29 апреля сообщило издание Daily Mail.

Исследователи пришли к выводу: гибель Вселенной произойдёт через 33,3 миллиарда лет после Большого взрыва. Учитывая, что сейчас её возраст составляет примерно 13,8 миллиарда лет, до конца света осталось как раз около 19,5 миллиарда лет.

По версии учёных, мир может погибнуть в результате так называемого «большого сжатия». Эта теория предполагает, что нынешнее расширение Вселенной со временем остановится и сменится обратным процессом.

В этом случае все галактики, звёзды и планеты начнут сближаться, пока не раздавят друг друга в одной точке. Космических объектов в их нынешнем виде просто не останется.

В публикации также говорится, что вполне вероятно: в конце концов Вселенная превратится в гигантские чёрные дыры. Авторы исследования добавили, что у нашего мира есть два возможных исхода. Либо он будет расширяться бесконечно, охлаждаясь и погружаясь во тьму.