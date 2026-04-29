На Android-смартфонах пропали сообщения

Пользователи Android-смартфонов столкнулись с исчезновением переписок в программе Google Messages. Об этом сообщает издание gHacks.

Google Messages — приложение для обмена текстовыми и мгновенными сообщениями, число его загрузок превышает миллиард. В апреле пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на проблемы в работе сервиса, а затем к ним присоединились владельцы устройств Google и Motorola. По словам журналистов, это означает, что неполадки связаны не только с телефонами Samsung.

Как отмечают пользователи, из приложения полностью исчез архив сообщений. Также новые SMS перестали приходить. Авторы gHacks отметили, что проблема не устраняется стандартными способами решения неполадок — перезагрузкой устройства, переустановкой приложения или очисткой кэша и данных.

Журналисты издания сослались на бывшего специалиста из Google Product Expert, который рассказал, что сбой может быть связан с тем, что программе нужно переиндексировать все переписки и данные. Поэтому он посоветовал пользователям подождать — спустя время сообщения должны вернуться. Корпорация Google пока официально не отреагировала на неполадки своего сервиса.

В начале апреля Samsung объявила, что прекратит поддержку встроенного в свои смартфоны мессенджера Samsung Messages летом. В компании призвали всех перейти на Google Messages.