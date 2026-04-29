Российские пользователи сохранили лояльность Apple

С 1 апреля 2026 года владельцы техники Apple в России столкнулись с ограничениями: привычные способы пополнения баланса Apple ID и оплаты подписок через счет мобильного номера стали недоступны. Спустя месяц можно подвести первые итоги: как пользователи iPhone, iPad и компьютеров Mac отреагировали на этот вызов.

Чтобы выяснить реальную картину происходящего, iPhones.ru совместно с сервисом выкупа техники DamProdam провели исследование. Результаты опроса, в котором приняли участие несколько тысяч человек, показали тенденцию: вопреки прогнозам о массовой цифровой миграции, абсолютное большинство (64% владельцев iPhone) приняло решение остаться в российском регионе Apple ID.

Отметим, что вопреки стереотипу об "элитарности" техники Apple доля iPhone среди смартфонов россиян достигла почти 25%. Согласно данным "МегаФона", в начале 2026 года в топ-10 смартфонов, одновременно работающих в сети компании, были представлены восемь моделей iPhone. В сети МТС доля устройств Apple составила 22%, в "Билайн" - 22,36%. А в пресс-службе Т2 отметили, что в их рознице продажи iPhone по итогам марта увеличились в штуках на 32% по сравнению с февралем.

Как ни парадоксально это звучит, но iPhone в России сегодня вполне народный телефон, особенно не самые новые модели, и тем более интересно, как отреагировали многочисленные пользователи техники Apple на апрельские регуляторные изменения.

Среди тех, кто все же решился на "переезд" в другой регион (чуть более трети), безоговорочным лидером стали США. Этот регион выбрали 15% "переселенцев". На втором и третьем местах с равным показателем в 6% расположились Турция и Казахстан. Еще 1% пользователей предпочли Индию, а 8% выбрали другие страны.

"Сейчас DamProdam фиксирует более чем двукратный рост интереса к регистрации или переводу Apple ID в регионы США, Казахстан и Турция, - рассказывает совладелец DamProdam Елена Богатырева. - Если раньше клиент покупал iPhone и ему было достаточно просто перенести данные со старого аппарата, то сейчас процесс настройки стал более вдумчивым. Покупатели все чаще обращаются к специалистам с просьбой проконсультировать их по нюансам использования зарубежных аккаунтов. Американский сегмент привлекает тех, кому важны эксклюзивные релизы и приложения, недоступные в других регионах. Турция и Казахстан остаются в топе запросов из-за более лояльной региональной ценовой политики на внутриигровые покупки и сервисы".

"Статистика, которую мы получили, может показаться парадоксальной: платежи не проходят, но почти две трети пользователей упорно отказываются менять регион. Однако этому есть логичное объяснение", - отмечает главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

По его мнению, есть несколько причин, по которым пользователи не стали менять Apple ID.

Страх потери накопленных данных. Многие годами выстраивали свою экосистему, и риск потерять часть данных пугает гораздо сильнее, чем временные неудобства с оплатой новых программ. Кроме того, семейные подписки iCloud продолжают работать для просмотра и выгрузки фото даже в текущих условиях, что удерживает часть аудитории от смены страны и метода оплаты подписок. Многие находятся в стадии отрицания либо успели пополнить счет заранее и ждут, пока уже внесенные средства будут потрачены на необходимые подписки: iCloud, Apple Music, подписки сторонних приложений в App Store.

Жесткие правила самой Apple также являются сдерживающим фактором. Для смены страны пользователь обязан отменить действующие подписки, дождаться их окончания и обнулить баланс счета. Несмотря на смягчение политики Apple в отношении смены региона для россиян, заметная часть ограничений все равно остается. Например, нельзя перейти с действующими подписками, с деньгами на балансе, с семейной группой, в которой присутствуют дети младше 13 лет.

"Мы видим интересное разделение среди тех, кто все-таки перешел на зарубежные аккаунты. Выбор США (15%) продиктован максимальной доступностью контента и относительной простотой пополнения баланса через подарочные карты, которые массово продаются на различных площадках. А вот выбор стран СНГ, таких как Казахстан, связан с поиском фундаментальных решений для оплаты. Сейчас одним из самых рабочих и надежных способов сохранения подписок стало оформление физической казахской сим-карты. Практика показывает, что этот метод работает безотказно: конверт с пластиковой картой доставляют прямо в пункт выдачи заказов в России, и пользователь получает полностью рабочий инструмент для проведения платежей, избегая проблем, которые часто возникают с виртуальными eSIM или посредниками", - рассказал "РГ" Горяинов.

Можно сказать, что новые ограничения пока не повлияли на лояльность аудитории к бренду. Пользователи не отказываются от iPhone, но меняют модель его использования. Смартфон всё больше воспринимается как инструмент, требующий разовой, но грамотной инфраструктурной настройки.