Илон Маск против Сэма Альтмана: из-за чего судятся IT-миллиардеры

Не так давно Илон Маск и Сэм Альтман были друзьями, но теперь два технологических миллиардера сошлись в судебной битве, которая может повлиять не только на будущее OpenAI, но и на будущее ИИ-технологий по всему миру. Портал theconversation.com рассказал, в чем суть разбирательства, каковы позиции оппонентов и чем иск грозит ИИ-индустрии.

Иск ставит Маска против Альтмана, президента OpenAI Грега Брокмана, самой OpenAI и Microsoft — крупнейшего инвестора ИИ-фирмы. Маск в свое время помог создать компанию, вложив в нее $44 млн. По его собственным словам, он «придумал идею, название фирмы, нанял ключевых людей, обучил их и обеспечил стартовый капитал».

Брокман выступал техническим сооснователем; Альтман стал CEO в 2019-м. Их союз с Маском раскололся по мере роста организации — он покинул совет директоров 2018-м. Маск утверждает, что его вытолкнули из совета, но сама OpenAI возражает, что бизнесмен ушел, когда ему отказали в мажоритарном контроле. После этого Маск запустил собственное ИИ-предприятие — xAI, ныне часть SpaceX.

На чем настаивает Маск

В рамках претензии Маск обвиняет OpenAI в нарушении контракта и фидуциарных обязанностей, а также в несправедливых бизнес-практиках. Он утверждает, что Альтман и Брокман мотивировали его вложить деньги под предлогом, что любой общий искусственный интеллект, построенный OpenAI, будет «открытым» и доступным всему человечеству.

Но вместо этого, как считает Маск, основатели фирмы превратили благотворительное начинание в «машину для прибыли», и происходило это в два этапа. Во-первых, через создание дочерней организации с ограниченной прибыльностью. Во-вторых, путем полной реструктуризации в корпорацию по общественным интересам, которую на данный момент оценивают в $852 млрд.

Юристы Маска сказали присяжным, что Альтман и Брокман «украли благотворительность». За стенами зала суда Маск постоянно оскорблял своих оппонентов, из-за чего судья пригрозил ему запретом на передачу информации.

OpenAI же отрицает нарратив Маска. Уильям Савитт, руководитель группы юристов фирмы, заявил, что Маск сам предложил слияние OpenAI и Tesla в 2017-м, после чего ушел из совета директоров, получив отказ. А иск, в свою очередь, якобы «мотивирован завистью» и призван причинить ущерб репутации конкурента.

Положение OpenAI

Проблема в том, что суд назрел в неудобный для OpenAI момент. В журнале New Yorker недавно вышло расследование, где Альтмана характеризовали как «патологического лжеца». Материал написан с привлечением внутреннего досье, составленного бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Если верить документу, то Альтман постоянно лгал совету директоров фирмы.

Альтман же назвал расследование провокационным, но признал «ряд ошибок». Маск параллельно привлекает внимание к статье в своих соцсетях.

Помимо этого, OpenAI находится в не лучшей финансовой ситуации. По внутренним прогнозам, компания понесет $14 млрд убытков только за 2026 год, а кумулятивные убытки, вероятно, превысят $44 млрд, прежде чем на горизонте появится какая-то прибыль. Незадолго до начала судебного разбирательства OpenAI тихо закрыла Sora — свою флагманскую платформу для генерации видео. А перед закрытием фирма тратила примерно $1 млн в день на поддержку сервиса. Не говоря уже о том, что вместе с Sora отменилась и сделка с Disney на $1 млрд.

Чего добивается Маск

Маск хочет, чтобы присяжные тщательно рассмотрели конвертирование OpenAI в коммерческую организацию, убрало Альтмана из совета директоров благотворительной ветви, а также сняло Альтмана и Брокмана с их должностей в коммерческой ветви. Он также требует компенсацию в $130 млрд напрямую от OpenAI и считает, что эти деньги частично должна вернуть Microsoft, «помогавшая» компании в ее незаконном бизнесе.

Юристы Маска выдвигают аргумент, что существующие модели OpenAI уже подпадают под определение искусственного общего интеллекта, поскольку они превосходят человеческий интеллект во многих задачах. По учредительному договору такой ИИ нельзя коммерчески лицензировать; в число подобных продуктов входит и лицензия, используемая Microsoft для ассистента CoPilot.

Что на кону

Если Маск выиграет, то последствия разбирательства будут достаточно серьезными. Выход OpenAI на публичный рынок почти гарантированно будет сорван; на данный момент ожидается, что фирма выйдет на торги к концу 2026-го по оценке $1 трлн. Инвесторам, недавно вложившим средства, придется возвращать финансы.

Альтман, публичное лицо ИИ-революции, может быть убран из компании, которой он руководит с 2019 года. Но более широкий вопрос в другом: могут ли ИИ-лаборатории, основанные на благотворительных началах, законно перейти в коммерческое поле? Потенциально этот прецедент может повлиять на дела, например, Anthropic.