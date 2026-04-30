Почему не стоит входить с помощью Google в важные аккаунты

Кнопка «Войти с аккаунтом Google» долго казалась удобным решением, ибо не нужно придумывать новый пароль, заполнять профиль и помнить ещё одни учётные данные. Но у такого удобства есть обратная сторона. Главный риск — зависимость от одного аккаунта.

Если пользователь потеряет доступ к Google из-за взлома, блокировки, фишинга или другой проблемы, под ударом окажутся не только Gmail и Диск, но и все сторонние сервисы, куда он входил через Google.

Это может быть что угодно: рабочие инструменты, доставка еды, такси, умный дом, сервисы ИИ, приложения для путешествий или финансов.

Есть и вопрос безопасности. Современные фишинговые атаки умеют подделывать страницу входа Google и перехватывать не только пароль, но и сессионные токены.

В таком случае злоумышленник может получить доступ к аккаунту даже при включённой двухфакторной аутентификации. Чем чаще пользователь входит в разные сервисы через всплывающие окна Google, тем выше риск попасть на такую подделку.

Ещё один минус — недостаток конфиденциальности. Когда разные сервисы привязаны к одному Google-аккаунту, компания получает более цельную картину цифровой активности пользователя: какие приложения он использует, как часто и в каких сценариях. Даже если данные обрабатываются в агрегированном виде, это всё равно расширяет цифровой след.

Более безопасная альтернатива — создавать отдельные учётные записи для важных сервисов и хранить пароли в менеджере паролей. Это менее удобно на старте, зато снижает риск единой точки отказа. Если один аккаунт будет скомпрометирован или заблокирован, остальные не посыплются вслед за ним.

Для незначительных сайтов вход через Google может оставаться быстрым вариантом. Но для банков, рабочих сервисов, почты, облаков, ИИ-инструментов, умного дома и других важных аккаунтов лучше использовать отдельный логин, сложный пароль и двухфакторную аутентификацию.