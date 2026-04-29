Ученый вычислил короткий путь до Марса

Важное научное открытие, которое способно изменить представление о возможности пилотируемых полетов к Марсу. Исследователь из Бразилии выяснил, что путь до Красной планеты может занять намного меньше времени, чем считалось раньше.

К такому выводу ученый пришел, изучая траектории орбит астероидов. Именно эти небесные тела подсказали кратчайший маршрут для организации межпланетной миссии.

Так, в одном из сценариев путь до Марса и обратно может занять чуть более 150 дней вместо полутора лет. Ближайшее окно для подобного путешествия откроется через 5 лет, весной 2031 года.