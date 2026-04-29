Маск предрек человечеству гибель по сценарию «Терминатора»

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к будущему, аналогичному фильму «Терминатор», где человечество будет истреблено.

Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Макс, его слова приводит издание Fortune.

«Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в «Терминаторе» <…> мы хотим, чтобы все закончилось, как у Джина Родденберри, как в «Звездном пути», — сказал Маск.

Он отметил, что его компания Neuralink при разработке мозговых имплантов следует принципам безопасности ИИ. По словам предпринимателя, во время исследований используется подход «симбиоза ИИ и человека».

До этого футуролог Руслан Юсуфов предупредил, что активное развитие технологий ИИ не только несет за собой массу преимуществ, но и создает определенные риски для всего человечества. Эксперт обратил внимание, что современные молодые люди настолько погружены в цифровое пространство с раннего детства, что начинают воспринимать гаджеты как неотъемлемую часть своей личности. По словам Юсуфова, в сложившейся ситуации будущее может развиваться по одному из трех сценариев: человек против искусственного интеллекта, человек вместе с искусственным интеллектом или искусственный интеллект вместо человека.