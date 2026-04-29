Память в iPhone станет самым дорогим компонентом смартфона

Стоимость памяти в структуре компонентов iPhone может вырасти с нынешних примерно 10% до 45% к 2027 году. Об этом говорится в анализе JPMorgan, на который ссылается Financial Times.

© Газета.Ru

Apple ежегодно закупает память для около 250 млн устройств и традиционно считалась одним из крупнейших клиентов поставщиков, однако теперь компания вынуждена конкурировать за ресурсы с другими игроками рынка. Основной причиной называется рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), из-за чего спрос на память резко увеличился.

По данным источников, компании, работающие с ИИ, включая Nvidia, готовы предлагать более высокие цены за ограниченные поставки от таких производителей, как Samsung, SK Hynix и Micron. При этом облачные провайдеры заранее резервируют мощности, внося многомиллиардные предоплаты, что меняет традиционную модель взаимодействия на рынке.

Рост стоимости компонентов уже влияет на продуктовую стратегию Apple. В частности, компания может изменить график выпуска линейки iPhone 18, разделив релиз: модели Pro планируется представить осенью, а базовую версию – отложить до весны 2027 года.

Аналитики отмечают, что компании предстоит выбрать между повышением цен или снижением маржи ради сохранения доли рынка, особенно в странах с высокой конкуренцией, таких как Индия и Китай. По словам аналитика Bank of America Вамси Мохана, «к сентябрю у Apple будет два варианта: либо повысить цены, либо сосредоточиться на доле рынка», при этом он считает наиболее вероятным второй сценарий.