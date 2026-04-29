Xiaomi выпустила обновление на базе Android 17

Xiaomi объявила о запуске программы предварительного тестирования Android 17 Developer Preview для ряда своих флагманских устройств. Об этом сообщает портал Huawei Central.

Первая версия Android 17 для разработчиков (DP1) уже доступна на моделях Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi и Xiaomi 15T Pro.

Запуск DP-программы происходит на фоне финальной стадии тестирования новой версии ОС у Google: по состоянию на апрель 2026 года компания выпустила Android 17 Beta 4 для устройств линейки Pixel, что является последним этапом перед стабильным релизом.

Расширение доступа к ранним сборкам Android 17 со стороны сторонних производителей свидетельствует об ускорении экосистемной подготовки к релизу. Xiaomi стала одной из первых компаний, начавших адаптацию системы под собственные устройства за пределами линейки Google Pixel.

В компании подчеркивают, что версия Developer Preview ориентирована исключительно на разработчиков. Основная задача программы — обеспечить тестирование новых функций, выявление ошибок и сбор обратной связи до выхода финальной версии.