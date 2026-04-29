В России призвали не ждать «технического чуда» от Telegram

Эксперт по информационной безопасности Петр Осетров заявил, что не стоит ждать от Telegram «технического чуда» для обхода блокировок. По его словам, «неубиваемого» способа обойти ограничения со стороны мессенджера не может существовать чисто технически, передает «Пул N3».

Специалист отметил, что активно распространявшиеся ранее новости о встроенном VPN от Павла Дурова технически не совсем точны. Речь идет не о VPN, а о прокси-протоколе MTProto, который Telegram использовал еще в 2018–2020 годах.

Эксперт напомнил, что во время первой волны блокировок мессенджер действительно совершил технологический прорыв, применив несколько инженерных ноу-хау. Однако сейчас используется примерно то же самое с небольшими доработками. Более того, похожие принципы стали классическими и для других средств обхода ограничений.

Ранее сообщалось, что после ограничений Telegram в марте 2026 года бизнес стал в пять раз активнее интересоваться корпоративными мессенджерами. Компании раньше использовали Telegram как временное решение, но теперь платформа стала менее доступна, и такой подход перестал устраивать организации.

Предприниматели не хотят рисковать и подключать обходные сервисы из соображений безопасности. В итоге бизнес, включая малый и средний, все чаще переходит на российские разработки, отмечают участники рынка.