Стоит ли переплачивать за MacBook Air c M5

Компания Apple недавно представила обновленный MacBook Air с чипом M5, который пришел на смену модели с M4 и получил ряд улучшений, включая увеличенный объем памяти, новые беспроводные технологии и архитектурные изменения. При этом новая версия заметно дороже модели на M4. Редакция MacRumors разобралась, оправдывает ли себя переплата в случае с MacBook Air на M5.

Новая версия стартует от $1099 (примерно 82,6 тыс. руб. по курсу на 29 апреля 2026 года) за 13-дюймовую модель и от $1299 (97,6 тыс. руб.) за 15-дюймовую, что на $100 дороже предыдущего поколения. При этом базовый объем накопителя увеличен с 256 ГБ до 512 ГБ, а скорость чтения и записи SSD, по данным компании, выросла вдвое. Устройство также получило обновленный адаптер питания и поддержку более современных стандартов связи, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 вместо Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Основное отличие моделей заключается в чипе: M5 обеспечивает до 15% прироста многопоточной производительности процессора, до 30% – графики и до 45% – трассировки лучей. Также увеличена пропускная способность памяти и внедрены аппаратные ускорители нейросетевых вычислений в каждом графическом ядре, чего не было в M4. Это даёт значительный прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, обработкой видео и 3D-графикой.

В повседневных сценариях, таких как работа с документами, просмотр контента или базовое редактирование, разница между поколениями остается минимальной, поскольку даже M4 уже обеспечивает высокий уровень производительности. Однако для пользователей, работающих с локальными ИИ-моделями, сложной графикой или ресурсоёмкими вычислениями, переход на M5 может дать заметный эффект.

В MacRumors считают, что для новых покупателей выбор в пользу модели с M5 выглядит более рациональным с точки зрения долгосрочного использования, особенно с учётом увеличенного базового хранилища и ориентированности устройства на будущие задачи, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта. Однако обновление с версии на М4 там сочли не очень целесообразными решением.