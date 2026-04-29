Разгадана тайна обновлений Windows

Обновления для Windows 11 имеют большой размер, потому что адаптированы сразу для всех компьютеров. Об этом сообщает издание Windows Latest.

© Microsoft

Журналисты медиа проанализировали обновления для Windows 11, которые операционная система (ОС) получала в 2025 году. Специалисты попытались дать ответ на вопрос, почему апдейты для системы имеют такой большой объем и постоянно увеличиваются в размерах. Оказалось, это связано со спецификой оптимизации программного обеспечений (ПО) для разных пользователей и удобством.

В материале говорится, что тайну обновлений удалось разгадать после изучения содержания файлов. Авторы Windows Latest выяснили, что каждый апдейт содержит не новую серию патчей, а сразу все обновления для конкретной версии Windows, вышедшие ранее. Это необходимо для того, чтобы пользователь со старым компьютером мог получить все апдейты сразу и ему не пришлось искать и скачивать их по отдельности.

По этой причине размер регулярных обновлений для ОС может достигать 4-5 гигабайт. Также журналисты издания опровергли утверждение о том, что апдейты Windows стали такими большими из-за функций искусственного интеллекта (ИИ). Оказалось, что в этой догадке есть лишь доля правды.

Ранее стало известно, что Microsoft удалила из Windows деталь интерфейса, которую «забыли» 15 лет назад. Речь идет о круговом индикаторе загрузки ОС, который добавили еще в 2012 году, вместе с релизом Windows 8.