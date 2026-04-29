Доказано, что пчелы умеют считать

В последние годы споры о том, умеют ли пчелы считать, переросли в настоящую научную схватку. Скептики утверждали, что насекомые просто реагируют на сложность визуальных узоров, «обманывая» экспериментаторов. Однако новое исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, намерено расставить точки над i: если смотреть на мир глазами пчелы, становится ясно — они действительно понимают числа.

В 2019 году прогремел эксперимент, где медоносных пчел (Apis mellifera) обучали соотносить символы с количеством фигур на карточках. Пчелы справлялись с задачей с точностью до 80%. Но уже в 2020 году вышла критическая работа: ученые предположили, что пчелы не считают, а выбирают карточки с большим количеством деталей, краев и визуального «шума». Проще говоря, они могли выбирать более «пестрые» картинки, не вникая в количество объектов.

Мир в низком разрешении

Главная ошибка предыдущих анализов заключалась в том, что сложность картинок оценивали люди. Пчелиное зрение гораздо грубее нашего: они видят мир в низком разрешении. Нейробиолог Мирко Дзанон из Трентского университета (Италия) и зоолог Скарлетт Ховард из Университета Монаша (Австралия) решили перепроверить данные, применив математическую модель пространственной остроты зрения пчелы.

«Мы должны ставить восприятие животного на первое место, иначе мы рискуем либо недооценить, либо переоценить их способности», — поясняет Ховард.

Результаты: считать сложнее, чем кажется

Когда исследователи «прогнали» условия старых тестов через фильтр пчелиного зрения, выяснилось нечто любопытное:

Для пчелы корреляция между количеством объектов и визуальной сложностью картинки практически исчезает.

Карточка с большим количеством фигур для насекомого не обязательно выглядит более «детальной» или «занятой».

Это означает, что «шпаргалка», в использовании которой подозревали пчел, на самом деле им недоступна. У насекомых просто нет возможности опираться только на визуальный хаос, чтобы давать правильные ответы. Следовательно, единственным стабильным ориентиром для них остается именно количество объектов.

Почему это важно?

Работа подтверждает, что чувствительность к числам — это фундаментальное когнитивное свойство, которое может развиваться даже в крошечном мозге. Пчелы в очередной раз доказали, что размер мозга не определяет сложность мышления.

Это открытие заставляет ученых пересмотреть подходы к изучению интеллекта животных: чтобы понять, как думает другое существо, нужно прежде всего понять, как оно видит.