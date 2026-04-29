"Известия": в Черном море проведут перепись дельфинов

Российские ученые приступили к первому с начала 1990-х комплексному исследованию популяции черноморских дельфинов. Об этом пишет газета "Известия". Издание уточняет, что масштабное исследование популяции китообразных Черного моря начали специалисты экологического фонда "Чистые моря" и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Работа направлена на изучение краснокнижных азовок, дельфинов афалин и белобочек. В настоящее время в распоряжении ученых нет актуальных данных о состоянии этих морских млекопитающих. Это приводит к трудностям в оценке влияния меняющихся природных условий и антропогенной нагрузки в регионе. Факторы, которые требуют анализа, включают крупный выброс мазута у побережья Анапы в 2024 году, а также изменения туристической активности в районе Черного моря. Данное исследование намерены проводить в течение двух с половиной лет. На побережье от Тамани до Сириуса создадут сеть как минимум из пяти наблюдательных пунктов, на каждом из которых двое сотрудников в бинокль будут наблюдать за активностью дельфинов.

© Газета.Ru