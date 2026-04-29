На Oppo и Vivo заработал обмен файлов с iPhone по AirDrop

Флагманские смартфоны Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra получили поддержку передачи файлов на устройства Apple через AirDrop. Об этом сообщает Android Central.

Решение реализовано на базе технологии «Быстрой отправки» (Quick Share) от Google и уже работает на устройствах Oppo. Она ранее была анонсирована производителем как часть будущих обновлений. Аналогичная возможность также появилась на смартфоне Vivo.

Расширение совместимости между Quick Share и AirDrop позволяет пользователям обмениваться файлами между устройствами на разных операционных системах без использования сторонних приложений. При этом для передачи данных владельцам устройств на iOS необходимо предварительно активировать соответствующие настройки доступа.

Отмечается, что Google планирует постепенно расширять поддержку кроссплатформенного обмена. В то же время сроки появления функции на других устройствах пока не раскрываются.

Весной аналогичная функция также заработала в смартфонах Samsung Galaxy S26 на актуальной версии One UI 8.5.