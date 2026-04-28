Huawei начала продажи роутера Wi-Fi X в необычном дизайне

Huawei запустила в продажу свой новый роутер Wi-Fi X. Устройство доступно по цене 2499 юаней (примерно 350 долларов). Самое необычное в нём — дизайн. В раскрытом виде он напоминает букву X.

Скорость загрузки данных — до 5,3 гигабит в секунду, а скорость отправки — до 1 гигабита в секунду. На корпусе есть небольшой экран, где показывается время, заряд батареи, уровень сигнала и количество подключенных устройств.

Внутри установлен аккумулятор на 12 000 мА·ч. Внутри 16 антенн, которые принимают и передают сигнал во все стороны.