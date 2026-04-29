Представлен Vivo Y500s с батареей на 7200 мА·ч

Vivo представила в Китае смартфон Vivo Y500s с поддержкой 5G.

Модель получила аккумулятор на 7200 мА·ч, чип Snapdragon 4 Gen 2 и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Экран

Vivo Y500s оснащён 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1570×720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1200 нит.

Аппаратная основа

Смартфон работает на довольно стареньком восьмиядерном Snapdragon 4 Gen 2 с графикой Adreno 613, имеет до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 512 ГБ накопителя UFS 3.1. Аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт и обратную зарядку.

Используется технология Vivo Blue Ocean 3, рассчитанная на стабильную работу при температурах от −20°C до 40°C. По данным производителя, батарея сохраняет не менее 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки, что соответствует примерно шести годам использования.

Камеры

Основная камера – 50 Мп (f/1.8, фазовый автофокус), фронтальная – 8 Мп (f/2.1).

Прочее

Поддерживаются 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и NFC. Есть порт USB Type-C. Установлены акселерометр, датчик освещённости, приближения и электронный компас. Также предусмотрены ИК-передатчик и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Смартфон оснащён стереодинамиками с функцией очистки от воды одним нажатием.

Заявлена защита по стандартам IP68 и IP69. Устройство работает на OriginOS 6 на базе Android 16.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo Y500s уже поступил в продажу в Китае. Доступны цвета: Galaxy Silver, Obsidian Black и Phoenix Gold.

Цена: