YouTube представил новую ИИ-функцию

Компания Google запустила экспериментальную функцию Ask YouTube, представляющую собой чат-бота для поиска и анализа видеоконтента на платформе YouTube. Новый инструмент позволяет пользователям задавать сложные запросы и получать развернутые ответы, включающие как текстовые пояснения, так и подборку видео с тайм-кодами, а также уточнять информацию с помощью последующих вопросов. Об этом сообщает издание Engadget.

Функция доступна в рамках тестирования через сервис YouTube Labs для подписчиков Premium в США старше 18 лет и будет работать до 8 июня. Для использования необходимо активировать опцию в аккаунте, после чего в поисковой строке появляется кнопка Ask YouTube с подсказками или возможностью ввести собственный запрос.

Чат-бот способен, например, кратко пересказать события миссии «Аполлон-11» и предложить релевантные видеофрагменты. При этом, как отметили протестировавшие сервис журналисты, в отдельных случаях система может выдавать стандартный список роликов или допускать фактические ошибки в ответах.