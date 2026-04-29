ChatGPT не хватило пользователей

OpenAI в последние месяцы не выполнила внутренние планы по росту пользователей и выручке, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, это вызвало у части руководства опасения, сможет ли разработчик ChatGPT оплачивать будущие контракты на вычислительные мощности и дата-центры. Сообщается, что финансовый директор OpenAI Сара Фрайар ранее предупреждала коллег, что компании может не хватить темпов роста выручки для покрытия будущих расходов на инфраструктуру.

Кроме того, OpenAI не достигла нескольких месячных целей по выручке, в том числе из-за усиления конкуренции с Anthropic в сегментах программирования и корпоративных клиентов.

По данным WSJ, рост ChatGPT замедлился в конце прошлого года, а сервис не достиг внутренней цели в 1 млрд еженедельных активных пользователей.

Для рынка это важный сигнал, отмечают эксперты. Инвесторы все внимательнее смотрят, окупается ли масштабная ИИ-инфраструктура, на которую делают ставку OpenAI, Microsoft, Nvidia и весь сектор дата-центров.