Новое исследование переписало представления о древних людях

Неандертальцы, которых долгое время считали примитивными и грубыми, на самом деле были такими же умными, как и современные люди, сообщается в новом исследовании, результаты которого публикует Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые долгое время полагали, что из-за особенностей формы черепа этот древний вид был менее развит, чем его современники-люди. Считалось, что, несмотря на более крупную голову, неандертальцы уступали в речевых навыках, умственных способностях и памяти, что в итоге и привело их к вымиранию.

В ходе нового исследования эксперты сравнили анатомию мозга двух разных групп современных людей — 200 американцев европейского происхождения и 200 этнических китайцев хань. Различия в объеме отдельных участков мозга между этими группами оказались даже более существенными, чем те, что ранее фиксировались между людьми и неандертальцами. Это позволяет предположить, что разница в интеллекте между ними была незначительной.

Сопоставление предполагаемых различий между неандертальцами и современными людьми не подтверждает точку зрения о когнитивных нарушениях у неандертальцев, отметили авторы работы. По их словам, любые средние различия в когнитивных способностях были едва заметными, если вообще поддавались обнаружению.

Кроме того, ученые указали, что связь между размером мозга и интеллектом у современных людей является слабой и не имеет однозначных доказательств.

До своего исчезновения неандертальцы были расселены на обширной территории — от Португалии до Алтайских гор, активно использовали огонь для приготовления пищи и добывали разнообразные продукты. Наиболее вероятной причиной их вымирания исследователи называют генетическую «вытесняющую гибридизацию»: постепенное замещение генов в результате скрещивания с современными людьми.