Перечислены навсегда утраченные функции смартфонов

Современные смартфоны лишились ИК-порта, съемного аккумулятора и кнопки «Домой». Об этом сообщает издание Pocket-Lint.

© Lenta.ru

Журналисты медиа вспомнили 10 функций и технологий, которые еще несколько лет назад имели почти все смартфоны на рынке. По словам авторов, перечисленные ими особенности оказались навсегда утраченными по причинам модернизации, экономии или моды.

В первую очередь они отметили разъем для наушников, который почти перестали устанавливать в телефоны. Они назвали эту потерю одной из самых болезненных для пользователей гаджетов. Также по причине экономии производители перестали оснащать девайсы слотом под карту памяти, светодиодным индикатором, который сообщал об уведомлениях, кнопкой «Домой» и инфракрасным (ИК) передатчиком.

В материале отмечается исчезновение устройств со съемным аккумулятором, который можно было быстро заменить на новый. Это позволяло пользователям запасаться дополнительными батареями на экстренный случай. Также с рынка почти пропали аппараты, которые имели задний сканер отпечатка пальца.

Кроме того, производители отказались от емкостных клавиш, которые полностью заменили сенсорными. В современных смартфонах также не нашли места под трекбол и физическую клавиатуру.

Ранее специалисты Kaspersky ICS CERT рассказали, что в старых Android-смартфонах есть неустранимая уязвимость процессора. Она позволяет получить доступ к устройству во время его включения.