В ЕС обяжут делать смартфоны со съемными батареями

В Евросоюзе ввводят новые требования к смартфонам и другой портативной технике.

Как пишут "Аргументы недели", со следующего года производители должны будут сделать аккумуляторы более доступными для замены. Извлечь батарею можно будет без специального оборудования, с помощью обычных бытовых инструментов.

Кроме того, компании обяжут поставлять запчасти минимум пять лет. Новые правила должны повысить ремонтопригодность устройств и сократить электронные отходы.